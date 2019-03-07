Спортсмени ДЮСШ №1 міста Києва завоювали 7 медалей у місті Даугавпілсі на змаганнях з самбо.

З 1-го по 3-тє березня 2019 року в латвійському місті Даугавпілсі під егідою FIAS відбулися змагання XIIІ Міжнародного турніру Daugavpils SAMBO Open 2019. В змаганнях взяли участь юні спортсмени двох вікових категорій : 2006-2007 та 2008-2009 років народження.

Цьогорічний турнір був набагато масштабніший за попередні і зібрав самбістів з Білорусі, Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Росії і України. Наші головні суперники – спортсмени Росії, були представлені командами Москви, Калінінграда, Пскова, Тули та Томська.

До складу команди Київської федерації самбо увійшли сім спортсменів ДЮСШ №1 м. Києва – Гуль Єгор, Горнік Влад, Ниник Захар, Корнійчук Олександр, Вітковський Дмитро, Ниник Назар, Решетник Сергій. Тренер – Ігор Зайвелєв.

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Наші самбісти в безкомпромісній боротьбі вибороли чотири золоті, срібну та дві бронзові медалі.

Нагадаємо, стало відомо, де збірна України зіграє з Сербією і Люксембургом.