PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Високоточна ракетна зброя зробить ворога стриманішим – Порошенко

Високоточна ракетна зброя має посилити обороноздатність України, заявив Петро Порошенко.

Високоточна ракетна зброя зробить ворога стриманішим – Порошенко

Україна втратила обмежень з дальності польоту і потужності ракет та має намір вкласти сили в розвиток високоточної ракетної зброї.

Про це заявив президент України Петро Порошенко.

– Повторювати помилки Будапештського меморандуму ми більше не маємо наміру.

Лідер держави підкреслив, що наведення високоточної ракетної зброї в тил ворога “зробить агресора стриманішим”.

Порошенко нагадав, що з України зняті деякі обмеження у зв’язку з призупиненням Росією договору про ракети середньої та малої дальності (ДРСМД) і виходом із нього США.

Читайте: Ліквідація ДРСМД: Німеччина почне переговори щодо роззброєння

– Нехай ворог про це теж знає, – заявив президент.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін заявив, що Москва починає роботи зі створення нових видів ракет.

Фото: Вікіпедія 

Джерело: Інтерфакс-Україна

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Украдені в оборонці гроші до бюджету в зубах принесуть – Порошенко
Україна має право на створення потужних ракетних комплексів – Порошенко
Безпілотники Bayraktar TB2 вже в Україні – Порошенко
Порошенко ініціює міжнародний аудит Укроборонпрому
Хто виграє вибори президента України – букмекери
Петро Порошенко: Дніпропетровська область – лідер децентралізації
В українців імунітет на сенсації: скандал в оборонці
Державна допомога багатодітнім сім’ям зросте на 1,5 тис. грн – Порошенко
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка