Високоточна ракетна зброя має посилити обороноздатність України, заявив Петро Порошенко.

Україна втратила обмежень з дальності польоту і потужності ракет та має намір вкласти сили в розвиток високоточної ракетної зброї.

Про це заявив президент України Петро Порошенко.

– Повторювати помилки Будапештського меморандуму ми більше не маємо наміру.

Лідер держави підкреслив, що наведення високоточної ракетної зброї в тил ворога “зробить агресора стриманішим”.

Порошенко нагадав, що з України зняті деякі обмеження у зв’язку з призупиненням Росією договору про ракети середньої та малої дальності (ДРСМД) і виходом із нього США.

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– Нехай ворог про це теж знає, – заявив президент.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін заявив, що Москва починає роботи зі створення нових видів ракет.

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