Мирослав Продан может снова стать руководителем таможенной службы.

Экс-руководитель ГФС Мирослав Продан может принять участие в отборе главы новой таможенной службы. Об этом сообщили в его пресс-службе, комментируя принятое на прошлой неделе постановление Кабмина о разделении ГФС на две новых структуры.

– На прошлой неделе лишь подписано постановление Кабмина о разделении Государственной фискальной службы на две отдельные структуры – налоговую и таможенную, но конкурсы на руководящие посты не объявлены. Если отбор на должность стартует официально, не исключено, что Мирослав Продан примет в нем участие. За полгода после ухода из ГФС Мирославом Проданом вместе с группой экспертов подготовлена программа реформ украинской таможни. Объединены и адаптированы к украинскому законодательству решения и практики, доказавшие свою эффективность в развитых странах. Но окончательное решение об участии в конкурсе будет принято, когда будут определены условия конкурсного отбора, – заявили в пресс-службе.

Также отметили, что на сегодняшний день нет ничего, что препятствовало бы восстановлению Мирослава Продана на госслужбе.

– Криминальное производство будет прекращено в связи с решением Конституционного суда. Но для нас важно, чтобы расследование так или иначе прекратили, признав беспочвенность обвинения, так как целый ряд авторитетных экспертиз установил фальсификацию материалов следствия. В настоящее время САП пытается затянуть закрытие дела, искусственно его подвесить, например, вернув материалы в Генпрокуратуру, откуда в августе 2018 года их передали САП. Но это не более чем политическая игра. Можно выдвигать любые версии, но Продан не имеет никакого отношения ни к одному расследованию Генпрокуратуры, связанному с ГФС. Его фамилия нигде не фигурирует. Все, что у ГПУ было еще полгода назад, они передали САП. Ничего нового с того времени не придумано, поэтому мы почти уверены, что в истории поставлена точка, – сообщили в пресс-службе.

Руководитель аналитического центра Третий сектор, политолог Андрей Золотарев считает, что Продан имеет шанс вернуться в ГФС, но вряд ли им воспользуется.

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– В украинской истории заказные дела против руководителей ГФС или таможни не редкость. Продан не первый и не последний, кто стал жертвой больших политических игр. Помните, как в 2010 году Анатолия Макаренко посадили в СИЗО, обвинив в незаконной растаможке газа Росукрэнерго? Репрессии режима Януковича против Макаренко были связаны с кампанией против Юлии Тимошенко. Продана уничтожали, так как искали “ключи” к нынешнему премьеру. Если же смотреть на ситуацию объективно, Продан показал очень весомые результаты, когда руководил таможней. Во время его работы рекордно росли платежи – дороги строились за счет перевыполнения таможней плана, чего сейчас уже нет. Посадили за решетку двух самых известных контрабандистов в стране. Потом, правда, наши суды их отпустили под залог, но факт остается фактом. Но я почему-то думаю, он воздержится от борьбы за место начальника таможенной службы. Возможно, уйдет в политику. У нас все политические силы твердят о том, что нужно побороть контрабанду, но никто не понимает, как организовать работу таможни. И если у Продана разработан план реформирования таможни, то он как специалист, который досконально в этом вопросе разбирается, будет востребован. На повестке дня нового парламента, любой коалиции политических сил, какая бы не пришла к власти, будет стоять задача преобразований и наведения порядка на таможне, – считает политический эксперт.

Напомним, 6 марта правительство приняло решение о разделе Государственной фискальной службы.