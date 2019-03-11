Мирослав Продан може знову стати керівником митної служби.

Екс-керівник ДФС Мирослав Продан може взяти участь у відборі глави нової митної служби. Про це повідомили в його прес-службі, коментуючи прийняту минулого тижня постанову Кабміну про поділ ДФС на дві нових структури.

– Минулого тижня лише підписано постанову Кабміну про поділ Державної фіскальної служби на дві окремі структури – податкову і митну, але конкурси на керівні посади не оголошені. Якщо відбір на посаду стартує офіційно, не виключено, що Мирослав Продан візьме в ньому участь. За півроку після відходу з ДФС Мирослав Продан разом з групою експертів підготував програму реформ української митниці. Об’єднані і адаптовані до українського законодавства рішення і практики, які довели свою ефективність в розвинених країнах. Але остаточне рішення про участь в конкурсі буде прийнято, коли будуть визначені умови конкурсного відбору, – заявили в прес-службі.

Також відзначили, що на сьогоднішній день немає нічого, що перешкоджало б відновленню Мирослава Продана на держслужбі.

– Кримінальне провадження буде припинено в зв’язку з рішенням Конституційного суду. Але для нас важливо, щоб розслідування так чи інакше припинили, визнавши безпідставність звинувачення, так як цілий ряд авторитетних експертиз встановив фальсифікацію матеріалів слідства. В даний час САП намагається затягнути закриття справи, штучно її підвісити, наприклад, повернувши матеріали в Генпрокуратуру, звідки в серпні 2018 року їх передали САП. Але це не більше ніж політична гра. Можна висувати будь-які версії, але Продан не має ніякого відношення до жодного розслідування Генпрокуратури, пов’язаного з ДФС. Його прізвище ніде не фігурує. Все, що у ГПУ було ще півроку тому, вони передали САП. Нічого нового з того часу не придумано, тому ми майже впевнені, що в історії поставлено крапку, – повідомили в прес-службі.

Керівник аналітичного центру Третій сектор, політолог Андрій Золотарьов вважає, що Продан має шанс повернутися в ДФС, але навряд чи ним скористається.

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– В українській історії замовні справи проти керівників ДФС або митниці не рідкість. Продан не перший і не останній, хто став жертвою великих політичних ігор. Пам’ятаєте, як в 2010 році Анатолія Макаренка посадили в СІЗО, звинувативши в незаконному розмитненні газу Росукренерго? Репресії режиму Януковича проти Макаренка були пов’язані з кампанією проти Юлії Тимошенко. Продана знищували, так як шукали “ключі” до нинішнього прем’єра. Якщо ж дивитися на ситуацію об’єктивно, Продан показав дуже вагомі результати, коли керував митницею. Під час його роботи рекордно росли платежі – дороги будувалися за рахунок перевиконання митницею плану, чого зараз вже немає. Посадили за грати двох найвідоміших контрабандистів в країні. Потім, правда, наші суди їх відпустили під заставу, але факт залишається фактом. Але я чомусь думаю, він утримається від боротьби за місце начальника митної служби. Можливо, піде в політику. У нас всі політичні сили твердять про те, що потрібно побороти контрабанду, але ніхто не розуміє, як організувати роботу митниці. І якщо у Продана розроблений план реформування митниці, то він як фахівець, який досконало в цьому питанні розбирається, буде затребуваний. На порядку денному нового парламенту будь-якої коаліції політичних сил, яка б не прийшла до влади, буде стояти завдання перетворень і наведення порядку на митниці, – вважає політичний експерт.

Нагадаємо, 6 березня уряд прийняв рішення про розподіл Державної фіскальної служби.