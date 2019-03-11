На этой неделе Владимиру Ивасюку исполнилось бы 70 лет. Но архивные пленки сохранят его для нас всегда молодым.

1971 год. Песня года. На сцене безумно популярные Кобзон и Эдита Пьеха. И дебютное выступление ансамбля Смеричка. Трио из Буковины – Яремчук, Ивасюк и Зинкевич. Им немного за 20. Но именно они и завоюют победу в главном советском песенном шоу. Именно Ивасюк – автор хита Червона рута. Уже через год первое место возьмет и его же Водограй.

Но карьера гениального композитора, который создавал десятки хитов оборвется на самом взлете. Ивасюку – 30. Однажды он выйдет из консерватории и исчезнет. Найдут его только через три недели. Повешенным в Брюховецком лесу под Львовом. Слухи будут ползти с бешеной скоростью. Мол, никакое это не самоубийство. То, что увидят на месте преступления, по уголовному делу тщательно опишут следователи. Но экспертиза учтет не все. Пятна на теле спишут на муравьев и вообще не проверят версию побоев. Выколотые глаза как будто будут от птиц. Найдут и еще более странные травмы.

Последний день, когда его видели живым – 24 апреля. Его воссоздали по минутам. В полдень композитор привычно пойдет в консерваторию. Перекинется парой слов с деканом. Они попрощаются. А потом из припаркованного Москвича появится человек в гражданском и подойдет к тому же декану. Эту машину следователи даже не попытаются искать. Как и ту, в которую впоследствии сядет Ивасюк. В уголовном деле не будет и свидетельств друга Юрия Рыбчинского. А он будет утверждать – за Ивасюком в последние дни велось постоянное наблюдение.

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Далее странные события будут разворачиваться уже при погребении. На Лычаковском кладбище во Львове соберутся сотни людей. Но не сохранится ни одного видео. Люди из конторы запрещали фотографировать и снимать на видео происходящее. А у тех, кому удалось что-то снять – забирали пленки.

С теми, кто не держал язык за зубами проводили разъяснительную работу, нескольких упекли в психушку. КГБисты пристально следили за тем, чтобы к семье композитора не приходили иностранцы – чтобы не было никакой утечки информации об Ивасюке за границу. Возможно, КГБ подозревало композитора в шпионаже? Выезд за границу для Ивасюка был давно закрыт.

Один за другим будут исчезать доказательства. Одежду Ивасюка родителям вернут выстиранной. Исчезнет пояс от плаща на котором композитора найдут повешенным. Дело закроют. Вывод – самоубийство из-за депрессии.

Часы Ивасюка модной марки Ориент заводились вручную и работали сутки. Они остановились 27 апреля. То есть со дня исчезновения композитор мог быть живым еще 2 дня. Где Ивасюк был все это время? За 40 лет никто эту загадку пока так и не разгадал.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что свидетель, который молчал 38 лет, раскрыл загадку смерти Ивасюка.