Цього тижня Володимиру Івасюку мало б виповнитися 70 років. Але архівні плівки збережуть його для нас завжди молодим.

1971 рік. Пісня року. На сцені шалено популярні Кобзон та Едіта Пьєха. І дебютний виступ ансамблю Смерічка. Тріо з Буковини – Яремчук, Івасюк та Зінкевич. Їм трохи за 20. Але саме вони і виборють перемогу у головному радянському пісенному шоу. Саме Івасюк – автор хіта Червона рута. Вже за рік перше місце візьме і його ж Водограй.

Але кар’єра геніального композитора, який створював десятки хітів обірветься на самому злеті. Івасюку – 30. Одного дня він вийде з консерваторії і зникне. Знайдуть його лише за три тижні. Повішеним у Брюховицькому лісі під Львовом. Чутки ширитимуться з шаленою швидкістю. Мовляв, ніяке це не самогубство. Те, що побачать на місці злочину, у кримінальній справі ретельно опишуть слідчі. Але експертиза врахує не все. Плями на тілі спишуть на мурах і взагалі не перевірятимуть версію побоїв. Виколоті очі наче будуть від птахів. Знайдуть і ще більш дивні травми.

Останній день, коли його бачили живим – 24 квітня. Його відтворили по хвилинах. Опівдні композитор звично піде до консерваторії. Перекинеться кількома словами з деканом. Вони попрощаються. А згодом з припаркованого Москвича вийде чоловік у цивільному і підійде до того ж декана. Цю машину слідчі навіть не спробують шукати. Як і ту, в яку згодом сяде Івасюк. У кримінальній справі не буде і свідчень друга Юрія Рибчинського. А він стверджуватиме – за Івасюком в останні дні велося постійне стеження.

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Далі дивні події розгортатимуться вже під час поховання. На Личаківському цвинтарі у Львові зберуться сотні людей. Але не збережеться жодного відео. Люди з контори забороняли фотографувати та знімати на відео те, що відбувається. А у тих, кому вдалося щось відзняти – забирали плівки.

З тими хто не тримав язик за зубами проводили роз’яснювальну роботу, декількох запроторили до психлікарні. КДБісти пильно слідкували за тим, щоб до родини композитора не приходили іноземці – аби не було ніякого витоку інформації про Івасюка за кордон. Можливо, КДБ підозрювало композитора у шпигунстві? Виїзд за кордон для Івасюка був давно закритий.

Один за одним зникатимуть докази. Одяг Івасюка батькам повернуть випраним. Зникне пасок від плаща на якому композитора знайдуть повішеним. Справу закриють. Висновок – самогубство через депресію.

Годинник Івасюка модної марки Орієнт заводився вручну і працював добу. Він зупинився 27 квітня. Тобто з дня зникнення композитор міг бути живим ще 2 дні. Де Івасюк був весь цей час? За 40 років ніхто цю загадку досі так і не розгадав.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що свідок, який мовчав 38 років, розкрив загадку смерті Івасюка.