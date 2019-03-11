МВД запустило на своем сайте систему Выборы 2019, куда граждане смогут сообщать о нарушениях.
Министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире Свободы слова заявил о создании на сайте МВД системы Выборы 2019, через которую граждане Украины смогут сообщать о нарушениях избирательного процесса.
– Мы сделали открытую публичную систему Выборы 2019 и предложили всем нашим гражданам, чтобы они информировали о любых нарушениях на выборах.
Вы сможете зайти на сайт МВД и посмотреть в этой системе – в какой области, по каким видам проходит нарушение: подкуп избирателя, хулиганство, незаконная агитация и тд.
Для экспертов здесь можно найти и аналитику.
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Напомним, оплату работы агитаторов и наблюдателей на выборах будут оценивать, как подкуп избирателя.