МВД запустило на своем сайте систему Выборы 2019, куда граждане смогут сообщать о нарушениях.

Министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире Свободы слова заявил о создании на сайте МВД системы Выборы 2019, через которую граждане Украины смогут сообщать о нарушениях избирательного процесса.

– Мы сделали открытую публичную систему Выборы 2019 и предложили всем нашим гражданам, чтобы они информировали о любых нарушениях на выборах.

Вы сможете зайти на сайт МВД и посмотреть в этой системе – в какой области, по каким видам проходит нарушение: подкуп избирателя, хулиганство, незаконная агитация и тд.

Для экспертов здесь можно найти и аналитику.

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Напомним, оплату работы агитаторов и наблюдателей на выборах будут оценивать, как подкуп избирателя.