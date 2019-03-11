МВС запустило на своєму сайті систему Вибори 2019, куди громадяни зможуть повідомляти про порушення.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в ефірі Свободи слова заявив про створення на сайті МВС системи Вибори 2019, через яку громадяни України зможуть повідомляти про порушення виборчого процесу.

– Ми зробили відкриту публічну систему Вибори 2019 і запропонували всім нашим громадянам, щоб вони інформували про будь-які порушення на виборах.

Ви зможете зайти на сайт МВС і подивитися в цій системі – в якій області, за якими видами проходить порушення: підкуп виборця, хуліганство, незаконна агітація і тд.

Для експертів тут можна знайти і аналітику.

Читайте: МВС не допустить підкупу на виборах 2019 – Аваков

Нагадаємо, оплату роботи агітаторів і спостерігачів на виборах оцінюватимуть, як підкуп виборця.