Стенд Ukrainian Business Hub представляют 16 украинских компаний с продукцией различных групп товаров. Среди них была представлена кондитерская продукция ТМ Домашний Праздник.

На открытие украинских экспозиций пожаловали владельцы и служащие супер- и гипермаркетов, производители, импортеры, экспортеры, дистрибьюторы продуктов и напитков, рестораторы (в том числе – ресторанов быстрого питания) из множества стран мира.

16 компании из Украины объединили свои усилия, чтобы принять участие в этой выставке. Рынок Ближнего Востока интересен для Украины, особенно в сегменте экспорта продуктов питания.

Группа компании Петрус представляет на выставке Gulfood свою кондитерскую продукцию – это вафли, рулеты, бисквиты и печенье. Мучная продукция ТМ Домашний Праздник очень полюбилась как украинцам, так и представителям многих других стран.

– Я уверена, что и наша компания, и другие участники, принявшие участие в выставке, едут домой с подписанными контрактами и это позволит увеличить экспортный потенциал Украины и улучшить экономику, – отмечает представитель ТМ Домашний Праздник.

На данный момент ТМ Домашний Праздник подписала контракты с рядом заинтересованных покупателей из стран Ближнего Востока.

Gulfood 2019 – самая масштабная в мире ежегодная выставка пищевой промышленности и производства напитков. В течение 4 дней выставки количество посетителей и экспонатов является неизмеримо большим.

Сотни специалистов компаний-производителей халяльной продукции из 50 стран принимают участие в выставке HalalWorldFood, которая признана крупнейшей в мире.