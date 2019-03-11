Стенд Ukrainian Business Hub представляють 16 українських компаній з продукцією різних груп товарів. Серед них була представлена кондитерська продукція ТМ Домашнє Свято.

На відкриття українських експозицій завітали власники та службовці супер- та гіпермаркетів, виробники, імпортери, експортери, дистриб’ютори продуктів і напоїв, ресторатори (в тому числі – ресторанів швидкого харчування) з безлічі країн світу.

16 компанії з України об’єднали свої зусилля, щоб взяти участь у цій виставці. Ринок Близького Сходу цікавий для України, особливо у сегменті експорту продуктів харчування.

Група компанії Петрус представляє на виставці Gulfood свою кондитерську продукцію – це вафлі, рулети, бісквіти та печиво. Мучна продукція ТМ Домашнє Свято дуже полюбилася як українцям, так і представникам багатьох інших країн.

– Я впевнена, що і наша компанія, і інші учасники, які взяли участь у виставці, їдуть додому з підписаними контрактами і це дозволить збільшити експортний потенціал України і покращити економіку, – відзначає представниця ТМ Домашнє Свято.

Наразі ТМ Домашнє Свято підписала контракти з низкою зацікавлених покупців із країн Близького Сходу.

Gulfood 2019 – найбільш масштабна у світі щорічна виставка харчової промисловості і виробництва напоїв. Протягом 4 днів виставки кількість відвідувачів та експонатів є незмірно великою.

Сотні фахівців компаній-виробників халяльної продукції з 50 країн беруть участь у виставці HalalWorldFood, котра визнана найбільшою у світі.