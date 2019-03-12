Сегодня в Одессе два микрорайона остались без света из-за аварии.
В Одессе из-за падение кабеля на линию электропередач без света остались часть улиц на Черемушках и Таирова и весь проспект Академика Глушко.
Без электричества также сидят жители улиц Ицхака Рабина, Минской и Бабаджаняна. Здесь тоже произошла авария, но она не связана с вороной.
Об этом сообщает Думская.
Авария произошла якобы из-за вороны, которая принесла злосчастный кабель для укрепления гнезда, но выронила его прямо на линию электропередач. Недалеко от линии действительно есть гнездо.
Одесситы в соцсетях рассказывают, что исчезновению света предшествовал громкий звук, напоминающий взрыв.
Согласно данным сайта Одессаоблэнерго, Таирова планируют подключить до 16.00, а Черемушки – до 17.00.
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Напомним, что из-за осложнения погодных условий без света в Украине оказались 537 населенных пунктов в 15 областях.