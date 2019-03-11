Несколько человек стали жертвами урагана в Украине. Кроме того, сильный ветер стал причиной падения деревьев, мобильный вышки, строительного крана и сорванных крыш.

Из-за сильного ветра спасатели объявили второй уровень опасности (оранжевый) в 16 областях Украины.

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Во Львовской, Николаевской, Волынской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Полтавской областях порывы ветра до 30 м/с.

Ураган в Винницкой области

В Виннице в результате падения дерева 12-летняя девочка получила травмы, от которых скончалась в карете скорой помощи.

В Хмельнике Винницкой области из-за падения дерева погибла 29-летняя женщина.

Ураган в Житомирской области

В городе Коростышев Житомирской области сильный ветер сорвал крышу из супермаркета – металлический лист размером 11х14 метров, который упал на двух женщин.

В результате чего погибла женщина, ее дочь находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Ураган в Одесской области

В Одессе мужчина гулял с двумя детьми, когда на него рухнуло дерево. Пострадавшего госпитализировали с открытым переломом ноги и закрытым переломом плеча.

В пресс-службе мэрии города заявили, что дети не пострадали.

Ураган в Николаевской области

В Николаеве сильный ветер вырвал с корнем дерево, которое упало на переполненную людьми маршрутку.

Пострадали двое несовершеннолетних детей и взрослый мужчина.

В Южноукраинске рухнула вышка мобильной связи оператора Vodafone.

О разрушениях и пострадавших не сообщается.

Ураган в Волынской области

В Луцке из-за сильного ветра упал строительный кран, ведутся работы по его демонтажу.

В результате падения крана никто не пострадал, потому что соблюдались все правила техники безопасности.

К слову, Факты ICTV писали, что же делать водителю, если на авто упало дерево.

Фото: ГСЧС, Информатор, Max Penko, Перший.com.ua