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Факты / Украина

Непогода в Украине: без света более 500 населенных пунктов

Из-за осложнения погодных условий без света в Украине оказались 537 населенных пунктов в 15 областях.

Непогода в Украине: без света более 500 населенных пунктов

Из-за непогоды в Украине без света остаются населенные пункты в Киевской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Житомирской, Полтавской, Сумской, Тернопольской, Донецкой, Кировоградской, Черновицкой, Львовской, Луганской, Днепропетровской и Черниговской областях.

Наибольшее их количество в Киевской области – 168 и Хмельницкой – 102.

Кроме того, в Николаеве в результате падения части дерева на маршрутный микроавтобус травмированы двое детей, которые госпитализированы в больницу.

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В Хмельнике Винницкой области, в результате падения части дерева погиб один человек. Из-за падения части кровли также есть погибший в Коростышеве Житомирской области.

В результате порывов ветра в 15 областях и Киеве остаются поврежденными крыши 270 зданий.

Ранее Факты ICTV писали о том, что в Киеве ураган сорвал крыши у станций метро Золотые ворота и Оболонь.

Источник: ДСНС

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