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Факти / Україна

Робила гніздо: частина Одеси залишилася без світла через ворону

Сьогодні в Одесі через аварію два мікрорайони залишилися без світла.

Робила гніздо: частина Одеси залишилася без світла через ворону

В Одесі через падіння кабелю на лінію електропередач без світла залишилися частина вулиць на Черемушках і Таїрова та весь проспект Академіка Глушка.

Без електрики також сидять жителі вулиць Іцхака Рабіна, Мінської і Бабаджаняна. Тут теж сталася аварія, але вона не пов’язана з вороною.

Про це повідомляє Думська.

Аварія сталася нібито через ворону, яка принесла кабель для зміцнення гнізда, але впустила його прямо на лінію електропередач. Недалеко від лінії дійсно є гніздо.

Одесити у соцмережах розповідають, що перед зникнененням світла було чутно гучний звук, що нагадує вибух.

Згідно з даними сайту Одесаобленерго, Таїрова планують підключити до 16.00, а Черемушки – до 17.00.

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Нагадаємо, що через ускладнення погодних умов без світла в Україні опинилися 537 населених пунктів у 15 областях.

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