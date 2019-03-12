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Текст соглашения между Украиной и Вселенским Патриархом

Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом выложил в соцсети доцент кафедры истории Острожской академии, один из соавторов 10 тезисов для Православной церкви Украины Андрей Смирнов.

https://twitter.com/poroshenko/status/1081832047273013250

Скрин копии договора, подписаного 3 ноября 2018 года президентом Украины Петром Порошенко и Вселенским Патриархом Варфоломеем, Смирнов получил из Администрации Президента в ответ на запрос.

Документ состоит из шести статей, в которых говорится о намерении сторон сотрудничать в создании Православной церкви в Украине с центром в Киеве, а также обмениваться информацией, проводить совместные мероприятия и консультации.

Также, согласно договору, Украина обязалась содействовать созданию представительства Вселенского Патриархата в Украине.

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Текст соглашения между Украиной и Вселенским Патриархом / 5 фотографий

Напомним, патриарх Варфоломей подписал томос 5 января. После этого митрополит Киевский и всея Украины митрополит Епифаний из рук Варфоломея получил томос 6 января.

7 января свиток томоса был доставлен в Софийский собор в Киеве для Рождественской литургии.

Источник: Андрій Смирнов

ФотоПетро ПорошенкоАндрій Смирнов

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