Угоду про співпрацю та взаємодію між Україною і Вселенським Патріархатом виклав у соцмережі доцент кафедри історії Острозької академії, один із співавторів 10 тез для Православної церкви України Андрій Смирнов.
Скрін копії договору, підписаного 3 листопада 2018 року президентом України Петром Порошенко і Вселенським Патріархом Варфоломієм, Смирнов отримав із Адміністрації Президента у відповідь на запит.
Документ складається з шести статей, в яких йдеться про намір сторін співпрацювати у створенні Православної церкви в Україні з центром у Києві, а також обмінюватися інформацією, проводити спільні заходи і консультації.
Також, згідно з угодою, Україна взяла на себе зобов’язання сприяти створенню представництва Вселенського Патріархату в Україні.
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Нагадаємо, патріарх Варфоломій підписав томос 5 січня. Після цього митрополит Київський і всієї України митрополит Епіфаній з рук Варфоломія отримав томос 6 січня.
7 січня томос було доставлено в Софійський собор у Києві для Різдвяної літургії.
Джерело: Андрій Смирнов
Фото: Петро Порошенко, Андрій Смирнов