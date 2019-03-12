Угоду про співпрацю та взаємодію між Україною і Вселенським Патріархатом виклав у соцмережі доцент кафедри історії Острозької академії, один із співавторів 10 тез для Православної церкви України Андрій Смирнов.

Скрін копії договору, підписаного 3 листопада 2018 року президентом України Петром Порошенко і Вселенським Патріархом Варфоломієм, Смирнов отримав із Адміністрації Президента у відповідь на запит.

Документ складається з шести статей, в яких йдеться про намір сторін співпрацювати у створенні Православної церкви в Україні з центром у Києві, а також обмінюватися інформацією, проводити спільні заходи і консультації.

Також, згідно з угодою, Україна взяла на себе зобов’язання сприяти створенню представництва Вселенського Патріархату в Україні.

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Текст угоди між Україною і Вселенським Патріархом / 5 фотографий

Нагадаємо, патріарх Варфоломій підписав томос 5 січня. Після цього митрополит Київський і всієї України митрополит Епіфаній з рук Варфоломія отримав томос 6 січня.

7 січня томос було доставлено в Софійський собор у Києві для Різдвяної літургії.

Джерело: Андрій Смирнов

Фото: Петро Порошенко, Андрій Смирнов