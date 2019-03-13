Россия планирует перекрыть Трансбалканский коридор с января 2020 года.

Россия планирует перекрыть Трансбалканский коридор, по которому Газпром подает голубое топливо через Украину, Болгарию и Румынию в Турцию.

Прекратить транзит газа Газпром планирует с января 2020 года, сообщила глава министерства энергетики Болгарии Теменужки Петкова со ссылкой на официальное письмо от компании.

Петкова пригрозила Газпрому обращением в арбитраж, ведь, по контракту, Болгария должна получать транзитные платежи до 2030 года.

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Отметим, что Газпром открестился от письма, о котором заявила болгарский министр.

Как сообщалось, США обвинили Россию в давлении на Украину с помощью энергоресурсов.

Источник: Bloomberg