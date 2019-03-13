Росія планує перекрити Трансбалканський коридор з січня 2020 року.

Росія планує перекрити Трансбалканський коридор, по якому Газпром подає блакитне паливо через Україну, Болгарію і Румунію до Туреччини.

Припинити транзит газу Газпром планує з січня 2020 року, повідомила глава міністерства енергетики Болгарії Теменужка Петкова з посиланням на офіційний лист від компанії.

Петкова пригрозила Газпрому зверненням до арбітражу, адже, за контрактом, Болгарія повинна отримувати транзитні платежі до 2030 року.

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Відзначимо, що Газпром відхрестився від листа, про який заявила болгарський міністр.

Як повідомлялося, США звинуватили Росію у тиску на Україну за допомогою енергоресурсів.

Джерело: Bloomberg