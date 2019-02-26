Россия будет вынуждена экспортировать газ по украинской ГТС даже в случае запуска Северного потока-2.

Украина не должна ожидать, будет ли Россия дальше экспортировать газ по украинской ГТС после запуска Северного потока-2, а работать над добычей собственных ресурсов.

Об этом заявил народный депутат Сергей Тарута в эфире Свободы слова.

– Если смотреть на баланс российского экспорта (газа. – Ред.), а это 110-130 млрд куб. м в Европу, то России не хватает 65 млрд куб. м. Они все равно будут экспортировать через нашу ГТС. Плюс наших 25-30 млрд куб. м (собственной добычи. – Ред.) и мы зарабатываем на трубе, снижаем цену газа в Украине.

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Она реально может быть, как в США, где цена газа была еще 5-7 лет назад $230-300 за 1 тыс. куб. м. Сегодня – $110-120 за 1 тыс. куб. м. и США экспортируют газ в Европу.

Напомним, Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель заявили, что транзит газа через Украину после запуска Северного потока-2 продолжится.