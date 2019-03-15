15 марта состоялось совещание по вопросам запланированной индексации тарифов на железнодорожные перевозки.

Государственная регуляторная служба Украины предлагает создать экспертную рабочую группу, чтобы установить экономически обоснованный тариф на грузовые перевозки АО Укрзализныця. Об этом стало известно на совещании по вопросам запланированной индексации тарифов на железнодорожные перевозки, которое состоялось 15 марта.

– На мой взгляд, должна быть прозрачность тарифных решений АО Укрзализныця, должна быть прогнозированность изменения тарифов. Для обсуждения этого вопроса нужно создать рабочую экспертную группу при Мининфраструктуры, с УЗ, нами, ассоциациями, которые представляют бизнес, и принять решение на следующей неделе, – отметила глава ГРС Ксения Ляпина.

По словам Даниила Билака, члена наблюдательного совета АО Укрзализныця, крайне важен вопрос детального обсуждения изменений тарифов с бизнесом.

– Нам с вами (бизнесом) нужно вырабатывать более теплые и тесные взаимоотношения, мы пришли вас услышать, решение будет за вами, но мы пришли, как набсовет, чтобы напрямую услышать ваши точки зрения, – отметил Даниил Билак.

Во время выступления на совещании ГРС сопредседатель логистического комитета Американской торговой палаты Сергей Вовк подчеркнул, что готовящееся повышение тарифов на железнодорожные перевозки отразится дополнительной нагрузкой на уровне 10 млрд грн на компании.

Мы проанализировали повышение в связи с индексацией, готовится большое непрямое повышение грузоперевозок, более 10 млрд грн. Наше предложение: выйти на экономически обоснованный уровень повышения тарифов. Предлагаю создать эффективную рабочую группу. Думаю, можно выйти на компромиссное решение, – отметил Сергей Вовк.

Народный депутат Владимир Гусак рассказал, что каждое повышение тарифов УЗ ведет к уменьшению объемов грузоперевозок, что осуществляет УЗ. Поэтому политика повышений тарифов не ведет к увеличению доходов госмонополии.

– Сначала УЗ повышала тарифы на вагоны, потом повысили тарифы частные компании, и в итоге в 10 раз вагоны инвентарного парка подорожали, и 5 млрд грн Укрзализныця получила. Укрзализныця повышает тарифы, и часть клиентов уходят на автомобильные перевозки, и общие доходы госкомпании не растут. Новые повышения тарифов – новые потери объемов грузоперевозок. В прошлом году УЗ потеряла 5% перевозок и 5% доходов. Но автоперевозки в тот же период выросли на 65 млн тонн, на 65%. Половину этого объема могла бы перевозить УЗ. У меня опасения, что снова будут тарифы повышены, а объемы перевозок упадут. Предлагаю изучить детально вопрос индексации в рамках экспертной рабочей группы, – отметил народный депутат Владимир Гусак.

Участники совещания, представители профильных ассоциаций и отраслевых объединений, уверены, что в рамках работы рабочей группы можно выработать компромиссное решение, которое не отразится столь сильным ростом нагрузки на расходы бизнеса из-за резкого удорожания грузоперевозок.

Как ранее сообщалось, 1 февраля 2019 на официальном сайте Министерства инфраструктуры Украины был обнародован проект внесения изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 16 декабря 2009 №1392, которым меняются принципы госполитики в сфере регулирования тарифов на железнодорожные перевозки и вводится автоматическая индексация тарифов АО Укрзализныця.

Также был опубликован проект приказа О проведении ежегодной автоматической индексации, которым предусматривается рост железнодорожного тарифа в 2019 году на индекс промышленных цен 2018 (14,2%) и ежеквартальную автоматическую индексацию (2,5% каждый квартал) в 2019 году.

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Руководители промышленных ассоциаций уже написали письмо вице-премьер-министру Владимиру Кистиону, первому вице-премьеру – министру экономического развития и торговли Степану Кубиву, министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, главе Государственной регуляторной службы Ксении Ляпиной, главе правления Укрзализныци Евгению Кравцову и главе Наблюдательного совета Укрзализныци Шевки Аджунеру о том, что такая инициатива имеет признаки злоупотребления монопольным положением на рынке железнодорожных перевозок.

Напомним, что Укрзализныця запускает экспресс из Киева в Мариуполь.