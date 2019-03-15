15 березня відбулася нарада з питань запланованої індексації тарифів на залізничні перевезення.

Державна регуляторна служба України пропонує створити експертну робочу групу, щоб встановити економічно обґрунтований тариф на вантажні перевезення АТ Укрзалізниця. Про це стало відомо на нараді з питань запланованої індексації тарифів на залізничні перевезення, яка відбулася 15 березня.

– На мій погляд, повинна бути прозорість тарифних рішень АТ Укрзалізниця, повинна бути прогнозованість зміни тарифів. Для обговорення цього питання потрібно створити робочу експертну групу при Мінінфраструктури, з УЗ, нами, асоціаціями, які представляють бізнес, і прийняти рішення на наступному тижні, – зазначила глава ГРС Ксенія Ляпіна.

За словами Данила Білака, члена наглядової ради АТ Укрзалізниця, вкрай важливим є питання детального обговорення змін тарифів з бізнесом.

– Нам з вами (бізнесом) потрібно виробляти більш теплі і тісні взаємини, ми прийшли вас почути, рішення буде за вами, але ми прийшли, як наглядова рада, щоб безпосередньо почути ваші точки зору, – зазначив Данило Білак.

Під час виступу на нараді ГРС співголова логістичного комітету Американської торгової палати Сергій Вовк наголосив, що готується підвищення тарифів на залізничні перевезення відіб’ється додатковим навантаженням на рівні 10 млрд грн на компанії.

Ми проаналізували підвищення в зв’язку з індексацією, готується велике непряме підвищення вантажоперевезень, понад 10 млрд грн. Наша пропозиція: вийти на економічно обгрунтований рівень підвищення тарифів. Пропоную створити ефективну робочу групу. Думаю, можна вийти на компромісне рішення, – зазначив Сергій Вовк.

Народний депутат Володимир Гусак розповів, що кожне підвищення тарифів УЗ веде до зменшення обсягів вантажоперевезень, що здійснює УЗ. Тому політика підвищень тарифів не веде до збільшення доходів держмонополії.

– Спочатку УЗ підвищувала тарифи на вагони, потім підвищили тарифи приватні компанії, і в підсумку в 10 разів вагони інвентарного парку подорожчали, і 5 млрд грн Укрзалізниця отримала. Укрзалізниця підвищує тарифи, і частина клієнтів йдуть на автомобільні перевезення, і загальні доходи держкомпанії не ростуть. Нові підвищення тарифів – нові втрати обсягів вантажоперевезень. У минулому році УЗ втратила 5% перевезень і 5% доходів. Але автоперевезення в той же період зросли на 65 млн тонн, на 65%. Половину цього обсягу могла б перевозити УЗ. У мене побоювання, що знову будуть тарифи підвищені, а обсяги перевезень впадуть. Пропоную вивчити детально питання індексації в рамках експертної робочої групи, – зазначив народний депутат Володимир Гусак.

Учасники наради, представники профільних асоціацій та галузевих об’єднань, впевнені, що в рамках роботи робочої групи можна виробити компромісне рішення, яке не відіб’ється настільки сильним зростанням навантаження на витрати бізнесу через різке подорожчання вантажоперевезень.

Як раніше повідомлялося, 1 лютого 2019 на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України було оприлюднено проект внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2009 №1392, яким змінюються принципи держполітики в сфері регулювання тарифів на залізничні перевезенн і вводиться автоматична індексація тарифів АТ Укрзалізниця.

Також був опублікований проект наказу Про проведення щорічної автоматичної індексації, яким передбачається зростання залізничного тарифу в 2019 році на індекс промислових цін 2018 (14,2%) і щоквартальну автоматичну індексацію (2,5% щокварталу) в 2019 році.

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Керівники промислових асоціацій вже написали лист віце-прем’єр-міністру Володимиру Кістіон, першому віце-прем’єру – міністру економічного розвитку і торгівлі Степану Кубіву, міністру інфраструктури Володимиру Омеляну, голові Державної регуляторної служби Ксенії Ляпіної, голові правління Укрзалізниці Євгену Кравцову і главі Наглядової ради Укрзалізниці Шевки Аджунеру про те, що така ініціатива має ознаки зловживання монопольним становищем на ринку залізничних перевезень.

Нагадаємо, що Укрзалізниця запускає експрес з Києва до Маріуполя.