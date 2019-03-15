На следующем Поместном соборе необходимо принять новый устав ПЦУ.

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что устав ПЦУ, написанный Вселенским патриархом, его лично не устраивает.

По его словам, сейчас пользуются греческим уставом, однако “нам как автокефальной церкви надо иметь свой украинский устав, который должны утвердить на Поместном соборе”.

– Поэтому мы ждем созыва Собора УПЦ, на котором надо принять устав нашей церкви, – добавил патриарх.

Филарет среди основных изменений, которые необходимо внести в устав, назвал увеличение постоянных членов Синода.

– Нужно не три, как сейчас, а больше, где-то 12. Для других останется возможность поочередно быть временными членами Синода. Постоянными членами Синода должны быть авторитетные архиереи из разных регионов, чтобы вся Украина была представлена ​​в Синоде постоянными членами, то есть так, как у нас было до сих пор в Киевском патриархате, – сказал он.

В то же время почетный патриарх не видит причин для конфликта с Константинополем, ведь там сразу сказали, что ПЦУ после получения томоса имеет право на принятие собственного устава.

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Напомним, патриарх Варфоломей подписал томос 5 января. После этого митрополит Киевский и всея Украины митрополит Епифаний из рук Варфоломея получил томос 6 января.

7 января свиток томоса был доставлен в Софийский собор в Киеве для Рождественской литургии.