На наступному Помісному соборі необхідно ухвалити новий статут ПЦУ.

Почесний патріарх Православної церкви України Філарет заявив, що статут ПЦУ, написаний Вселенським патріархом, його особисто не задовольняє.

За його словами, зараз користуються грецьким статутом, проте “нам як автокефальній церкві треба мати свій український статут, який маємо затвердити на Помісному соборі”.

– Тому ми чекаємо скликання Собору УПЦ, на якому треба прийняти статут нашої церкви, – додав патріарх.

Філарет серед основних змін, які необхідно внести до статуту, назвав збільшення постійних членів Синоду.

– Потрібно не три, як зараз, а більше, десь 12. Для інших залишиться можливість почергово бути тимчасовими членами Синоду. Постійними членами Синоду мають бути авторитетні архієреї з різних регіонів, щоб вся Україна була представлена в Синоді постійними членами, тобто так, як у нас було до цього часу в Київському патріархаті, – сказав він.

Водночас почесний патріарх не бачить причин для конфлікту з Константинополем, адже там відразу сказали, що ПЦУ після отримання томосу має право на ухвалення власного статуту.

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Нагадаємо, патріарх Варфоломій підписав томос 5 січня. Після цього митрополит Київський і всієї України митрополит Епіфаній з рук Варфоломія отримав томос 6 січня.

7 січня томос було доставлено в Софійський собор у Києві для Різдвяної літургії.