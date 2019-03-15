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Факты / Украина

Сквер имени Немцова открыли у посольства РФ в Киеве

Сквер имени Бориса Немцова открыли Виталий Кличко и дочь убитого российского оппозиционера Жанна Немцова.

Сквер имени Немцова открыли у посольства РФ в Киеве

Сквер имени Бориса Немцова торжественно открыли в Киеве на углу улицы Сурикова и Воздухофлотского проспекта – возле посольства РФ в Украине.

На открытии сквера присутствовали мэр Виталий Кличко и дочь убитого российского оппозиционера Жанна Немцова.

Кличко напомнил о площади имени Немцова и сквере имени Немцова, которые были открыты у посольств РФ в Вашингтоне и Вильнюсе соответственно.

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Жанна Немцова со своей стороны связала убийство отца с агрессией России в Украине.

Напомним, российского оппозиционера Бориса Немцова застрелили недалеко от Кремля в 2015 году. Приговор по делу о его убийстве вынесли в июле 2017 года.

Источник: КГГА

Фото: КГГА

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