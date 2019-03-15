Сквер імені Бориса Нємцова відкрили Віталій Кличко та дочка убитого російського опозиціонера Жанна Нємцова.

Сквер імені Бориса Нємцова урочисто відкрили в Києві на розі вулиці Сурикова та Повітрофлотського проспекту – біля посольством РФ в Україні.

На відкритті скверу були присутні міський голова Віталій Кличко та донька вбитого російського опозиціонера Жанна Нємцова.

Кличко нагадав про площу імені Нємцова та сквер імені Нємцова, які були відкриті біля посольств РФ у Вашингтоні та Вільнюсі відповідно.

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Жанна Нємцова зі свого боку пов’язала вбивство батька з агресією Росії в Україні.

Нагадаємо, російського опозиціонера Бориса Нємцова застрелили недалеко від Кремля у 2015 році. Вирок у справі про його вбивство винесли в липні 2017 року.

Джерело: КМДА

Фото: КМДА