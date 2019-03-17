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Факты / Украина

Роковое нарушение: Германия осуждает аннексию Крыма

Германия обвинила Россию в разрушении доверия к правилам мирного сосуществования.

Роковое нарушение: Германия осуждает аннексию Крыма

Германия осуждает аннексию Крыма Россией, назвав при этом оккупацию украинского полуострова “роковым правонарушением”.

По словам министра иностранных дел Гайко Мааса, РФ силой нарушила границы Украины.

Критикуя действия РФ, Германия заявила, что агрессор разрушает доверие и идет против основных правил мира.

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Напомним, спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер заявил, что признание аннексии Крыма Россией невозможно.

Фото: Dreamstime

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