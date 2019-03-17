Германия обвинила Россию в разрушении доверия к правилам мирного сосуществования.

Германия осуждает аннексию Крыма Россией, назвав при этом оккупацию украинского полуострова “роковым правонарушением”.

По словам министра иностранных дел Гайко Мааса, РФ силой нарушила границы Украины.

Критикуя действия РФ, Германия заявила, что агрессор разрушает доверие и идет против основных правил мира.

… Wer so handelt, zerstört Vertrauen und stellt die Grundregeln eines friedlichen Miteinanders in Frage.” 2/2 https://t.co/i72qccHtMd — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) 17 марта 2019 г.

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Напомним, спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер заявил, что признание аннексии Крыма Россией невозможно.