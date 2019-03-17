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Фатальне порушення: Німеччина засуджує анексію Криму

Німеччина звинуватила Росію в руйнації довіри до правил мирного співіснування.

Фатальне порушення: Німеччина засуджує анексію Криму

Німеччина засуджує анексію Криму Росією, назвавши при цьому окупацію українського півострова “фатальним правопорушенням”.

За словами міністра закордонних справ Гайко Мааса, РФ силою порушила кордони України.

Критикуючи дії РФ, Німеччина заявила, що агресор руйнує довіру та йде проти основних правил миру.

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Нагадаємо, спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер заявив, що визнання анексії Криму Росією неможливе.

Фото: Dreamstime

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