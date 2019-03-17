Німеччина звинуватила Росію в руйнації довіри до правил мирного співіснування.

Німеччина засуджує анексію Криму Росією, назвавши при цьому окупацію українського півострова “фатальним правопорушенням”.

За словами міністра закордонних справ Гайко Мааса, РФ силою порушила кордони України.

Критикуючи дії РФ, Німеччина заявила, що агресор руйнує довіру та йде проти основних правил миру.

… Wer so handelt, zerstört Vertrauen und stellt die Grundregeln eines friedlichen Miteinanders in Frage.” 2/2 https://t.co/i72qccHtMd — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) 17 марта 2019 г.

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Нагадаємо, спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер заявив, що визнання анексії Криму Росією неможливе.