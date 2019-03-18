В Киеве неизвестный бросил пакет с взрывчаткой в магазин Roshen на Крещатике. Из-за взрыва никто не пострадал. Это уже второй пожар в киевских магазинах сети за сутки.

18 марта около 15.10 злоумышленники бросили взрывчатку под магазин сети кондитерских изделий Roshen.

Вследствие этого загорелась витрина, однако работники магазина успели оперативно погасить пламя. По словам очевидцев, взрывчатку бросили в магазин Roshen, что на Крещатике, 29.





















Второй поджог за день. На Крещатике бросили взрывчатку в магазин Roshen / 5 фотографий

На место происшествия приехали сотрудники правоохранительных органов, которые отказались комментировать произошедшее.

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Это уже второй пожар, которую устраивают в разных магазинах сети. В ночь на 18 марта загорелся магазин в Оболонском районе возле станции метро Героев Днепра.

С места происшествия изъяли вещество неизвестного происхождения, его направили на проведение экспертизы. По факту умышленного уничтожения или повреждения имущества путем поджога, правоохранители начали уголовное производство по ч. 2 ст. 194 УК.

Напомним, корпорации Roshen закупила для бойцов ВСУ 430 новейших снайперских винтовок.