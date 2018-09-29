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Путин умышленно блокировал продажу Липецкой фабрики – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, корпорация Рошен закрыла в Липецке (РФ) свою кондитерскую фабрику.

– У меня был бизнес в России до войны. Но война все поменяла. И теперь я хочу, чтобы все услышали: у Порошенко бизнеса в России нет и быть не может: ни аграрного, ни паточного, никакого другого, – заявил президент Украины Петр Порошенко, передает  Интерфакс-Украина.

Порошенко рассказал о закрытии производства на Липецкой кондитерской фабрике.

– По приказу Путина как актив Липецкая кондитерская фабрика с первых дней агрессии была арестована. Для чего? Чтобы ее нельзя было ни продать, ни передать. Это технология. Он умышленно блокировал ее продажу, чтобы дать украинской оппозиции основания обвинять меня в наличии Липецкой фабрики, – заявил президент Украины.

Он пояснил, что поэтому менеджмент Рошена принял соломоново решение и закрыл это предприятие.

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И кто желает, может поехать в Липецк и проверить: замки на воротах, уволенные тысячи человек и остановка производства, которая, кстати, стоит $700 млн, – сказал Порошенко.

Глава государства также отметил, что после аннексии Крыма Россия конфисковала у него Севастопольский морской завод.

– Де-факто его у меня нет. Но оккупантам дарить его никто не собирается. И я каждый раз манифестую об этом, внося его в электронную декларацию, – сказал он.

Ранее Факты ICTV писали, что Петр Порошенко продает свой судостроительный завод Кузница на Рыбальском.

Фото: УНИАН. 

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