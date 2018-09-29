Президент Украины Петр Порошенко заявил, корпорация Рошен закрыла в Липецке (РФ) свою кондитерскую фабрику.
– У меня был бизнес в России до войны. Но война все поменяла. И теперь я хочу, чтобы все услышали: у Порошенко бизнеса в России нет и быть не может: ни аграрного, ни паточного, никакого другого, – заявил президент Украины Петр Порошенко, передает Интерфакс-Украина.
Порошенко рассказал о закрытии производства на Липецкой кондитерской фабрике.
– По приказу Путина как актив Липецкая кондитерская фабрика с первых дней агрессии была арестована. Для чего? Чтобы ее нельзя было ни продать, ни передать. Это технология. Он умышленно блокировал ее продажу, чтобы дать украинской оппозиции основания обвинять меня в наличии Липецкой фабрики, – заявил президент Украины.
Он пояснил, что поэтому менеджмент Рошена принял соломоново решение и закрыл это предприятие.
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И кто желает, может поехать в Липецк и проверить: замки на воротах, уволенные тысячи человек и остановка производства, которая, кстати, стоит $700 млн, – сказал Порошенко.
Глава государства также отметил, что после аннексии Крыма Россия конфисковала у него Севастопольский морской завод.
– Де-факто его у меня нет. Но оккупантам дарить его никто не собирается. И я каждый раз манифестую об этом, внося его в электронную декларацию, – сказал он.
Ранее Факты ICTV писали, что Петр Порошенко продает свой судостроительный завод Кузница на Рыбальском.
Фото: УНИАН.