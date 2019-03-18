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Факты / Украина

Квартиру Януковича на Оболонской набережной сдали в аренду

Элитную квартиру беглого президента Виктора Януковича сдали в аренду.

янукович

Квартира находится на Оболонской набережной в Киеве.

По словам директора Национального агентства по выявлению, розыску и управлению коррупционными активами Антона Янчука, квартиру передали в аренду и застраховали.

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За сколько и кто арендует квартиру не сообщается.

К слову, квартиру Януковича в 240 квадратных метров оценили в 36 млн грн.

Напомним, 24 января Оболонский суд приговорил беглого президента Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы.

Источник: Українські новини

Фото: Dreamstime

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