Елітну квартиру президента-втікача президента Віктора Януковича здали в оренду.

Квартира знаходиться на Оболонській набережній в Києві.

За словами директора Національного агентства з виявлення, розшуку та управління корупційними активами Антона Янчука, квартиру передали в оренду і застрахували.

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За скільки і хто орендує квартиру не повідомляється.

До слова, квартиру Януковича в 240 квадратних метрів оцінили в 36 млн грн.

Нагадаємо, 24 січня Оболонський суд засудив президента-втікача Віктора Януковича до 13 років позбавлення волі.