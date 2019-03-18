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Факти / Україна

Квартиру Януковича на Оболонській набережній здали в оренду

Елітну квартиру президента-втікача президента Віктора Януковича здали в оренду.

янукович

Квартира знаходиться на Оболонській набережній в Києві.

За словами директора Національного агентства з виявлення, розшуку та управління корупційними активами Антона Янчука, квартиру передали в оренду і застрахували.

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За скільки і хто орендує квартиру не повідомляється.

До слова, квартиру Януковича в 240 квадратних метрів оцінили в 36 млн грн.

Нагадаємо, 24 січня Оболонський суд засудив президента-втікача Віктора Януковича до 13 років позбавлення волі.

Джерело: Українські новини

Фото: Dreamstime

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