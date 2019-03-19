В этом году уже одиннадцать тиражей подряд в “Лото-Забава” выигрывают 1 000 000 гривен.

Во время розыгрыша 1023-го тиража, который состоялся 17 марта 2019 года, в Великій грі был выигран 1 000 000 гривен. В тот день первым шариком, выпавшим в начале розыгрыша из большого лототрона, стал шарик с четным числом 50. Это гарантировало розыгрыш 1 млн гривен в категории “три горизонтали с двумя льготными подковками”, однако выигрыша в этой категории не случилось.

Выигрыш в 1 000 000 гривен игроку из Львовщины принес не шарик, так как призовой стала категория “три горизонтали с одной льготной подковкой”. Выигрышный билет №0377460 был приобретен в г.Дрогобыч Львовской области в магазине “Спортліга”, расположенном по адресу: ул. Пилипа Орлика, 9.

Победитель открыл новый десяток в общем счете миллионеров и мультимиллионеров, стал 321-м счастливчиком на счетчике “Лото-Забава” и девятым в этом году.

Оператор государственных лотерей “М.С.Л.” приглашает новоиспеченного миллионера посетить Киев, стать почетным участником “КЛУБА МИЛЛИОНЕРОВ “М.С.Л.” и принять участие в эксклюзивной подарочной программе Два дня из жизни миллионера для двух человек.

8-9 декабря 2018 года этим предложением воспользовалась победительница из Харьковщины – Оксана Сорокина, которая приехала в Киев на программу “Два дня из жизни миллионера” вместе со своей свекровью Надеждой Андреевной и провела незабываемый уик-энд.

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Оператор государственных лотерей М.С.Л. поздравляет главного победителя 1023-го тиража и советует ему обратиться на горячую линию по телефону 0 (800) 21 00 65 для получения консультации по оформлению выигрыша.