Цього року вже одинадцять тиражів поспіль у “Лото-Забава” виграють 1 000 000 гривень.

Під час розіграшу 1023-го тиражу, що відбувся 17 березня 2019 року, у Великій грі було виграно 1 000 000 гривень. Того дня першою кулькою, що випала на початку розіграшу з великого лототрону, стала кулька з парним числом 50. Це гарантувало розіграш 1 млн гривень у категорії “три горизонталі з двома пільговими підковками”, проте виграшу у цій категорії не трапилось.

Виграш в 1 000 000 гривень гравцю з Львівщини принесла не кулька, адже приз трапився у категорії “три горизонталі з однією пільговою підковкою”. Виграшний білет №0377460 було придбано у м.Дрогобич Львівської області у магазині “Спортліга”, розташованому за адресою: вул. Пилипа Орлика, 9.

Переможець відкрив новий десяток у загальному рахунку мільйонерів і мультимільйонерів, став 321-м щасливчиком на лічильнику “Лото-Забава” і дев‘ятим у цьому році.

Оператор державних лотерей “М.С.Л.” запрошує новоспеченого мільйонера завітати до Києва, стати почесним учасником “КЛУБУ МІЛЬЙОНЕРІВ “М.С.Л.” і взяти участь в ексклюзивній подарунковій програмі Два дні з життя мільйонера для двох осіб.

8-9 грудня 2018 року цією пропозицією скористалася переможниця з Харківщини – Оксана Сорокіна, яка завітала до Києва на програму “Два дні з життя мільйонера” разом зі своєю свекрухою Надією Андріївною та провела незабутній уїк-енд.

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Оператор державних лотерей “М.С.Л”. вітає головного переможця 1023-го тиражу та радить йому звернутися на гарячу лінію за телефоном 0(800) 21 00 65 для отримання консультації щодо оформлення виграшу.