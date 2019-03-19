Минрегион планирует внести изменения в государственные строительные нормы (ГСН) и ввести обязательную установку лифтов в зданиях высотой четыре этажа. Раньше это было нормой для пятиэтажных зданий.

Заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе отмечает, что эти изменения необходимы для комфорта людей с особыми потребностям.

– Чтобы удобно было каждому – пожилому человеку, человеку с инвалидностью, родителям с детскими колясками, временно маломобильным людям и просто всем, кто приходит вечером домой с тяжелыми сумками или пакетами, – пояснил чиновник.

Именно поэтому, по его словам, Минрегион рассматривает возможность обновить ГСН и рекомендовать проектировать лифты в новых жилых домах выше трех этажей, а для домов выше четырех этажей сделать это обязательным требованием.

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