PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

В Україні ліфти з’являться в чотириповерхових будинках

Мінрегіон планує внести зміни до державних будівельних норм (ДБН) і запровадити обов’язкове встановлення ліфтів у будинках заввишки чотири поверхи. Раніше це було нормою для п’ятиповерхових будівель.

Ліфт

Заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе наголошує, що ці зміни необхідні для комфортну людей з особливими потребами.

– Щоб зручно було кожному – похилій людині, людині з інвалідністю, батькам з дитячими колясками, тимчасово маломобільним людям та й просто всім, хто приходить ввечері додому з важкими сумками чи пакетами, – пояснив чиновник.

Саме тому, за його словами, Мінрегіон розглядає можливість оновити ДБН та  рекомендувати проектувати ліфти у нових житлових будинках вище трьох поверхів, а для будинків вище чотирьох поверхів зробити це обов’язковою вимогою.

Читайте: В Україні дозволять відкривати школи у багатоповерхівках

Раніше Факти ICTV писали про нові правила будівництва, які пояснюють, як щільно можна зводити новобудови.

Джерело: Мінрегіон

Фото: Pixabay

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Збільшити у 2 рази: Кабмін запропонував вирішити проблему жіночих туалетів
Нові сільські медамбулаторії: сучасні умови замість грибка і цвілі
В Україні готують сюрприз для власників електрокарів
Як обрати квартиру в новобудові: де краще і ціни
Обірвалося альпіністське спорядження: на будівництві у Києві загинув робітник
Для перепланування квартири не потрібен дозвіл
Затверджено нові державні будівельні норми – Зубко
Рейтинг Doing Business: что способно улучшить показатели Украины
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка