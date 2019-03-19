Мінрегіон планує внести зміни до державних будівельних норм (ДБН) і запровадити обов’язкове встановлення ліфтів у будинках заввишки чотири поверхи. Раніше це було нормою для п’ятиповерхових будівель.

Заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе наголошує, що ці зміни необхідні для комфортну людей з особливими потребами.

– Щоб зручно було кожному – похилій людині, людині з інвалідністю, батькам з дитячими колясками, тимчасово маломобільним людям та й просто всім, хто приходить ввечері додому з важкими сумками чи пакетами, – пояснив чиновник.

Саме тому, за його словами, Мінрегіон розглядає можливість оновити ДБН та рекомендувати проектувати ліфти у нових житлових будинках вище трьох поверхів, а для будинків вище чотирьох поверхів зробити це обов’язковою вимогою.

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