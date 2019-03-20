Дизельный поезд, что курсировал по маршруту Тернополь-Залещики сошел с рельсов.

В Тернопольской области вечером 19 марта с рельсов сошел один из вагонов пассажирского поезда. Дизельный поезд курсировал по маршруту Тернополь-Залещики.

– В одном из трех вагонов с рельсов сошла передняя пара колес, – говорится в сообщении.

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Никто из полусотни пассажиров не пострадал. Их пересадили в первый вагон поезда. Во время осмотра на рельсах эксперты обнаружили царапину бетонных шпал длиной 160 метров. Сейчас проводится проверка и выясняются окончательные причины аварии.

Напомним, в Ровенской области на ходу загорелся поезд.