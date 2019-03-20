Дизельний потяг, що курсував за маршрутом Тернопіль-Заліщики зійшов з рейок.

У Тернопільській області ввечері 19 березня з рейок зійшов один з вагонів пасажирського потяга. Дизельний поїзд курсував за маршрутом Тернопіль-Заліщики.

– В одного з трьох вагонів з рейок зійшла передня пара коліс, – йдеться у повідомленні.

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Ніхто з півсотні пасажирів не постраждав. Їх пересадили у перший вагон потяга. Під час огляду на рейках експерти виявили подряпину бетонних шпал довжиною 160 метрів. Зараз триває перевірка і з’ясовують остаточні причини аварії.

Нагадаємо, у Рівненській області на ходу загорівся потяг.