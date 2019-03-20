Кассационный уголовный суд Верховного суда Украины сегодня рассматривает жалобу на незаконность задержания руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

На судебное заседание по делу Вышинского в Киев прилетела российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

Перед зданием суда она заявила, что хотела бы лично узнать о его состоянии здоровья, а также выразила надежду, что Вышинскому изменят меру пресечения – на подписку о невыезде или домашний арест.

– Хотела бы увидеть, как соблюдаются международные нормы в процессуальной сфере, международные нормы о защите прав журналиста, – добавила Москалькова.

По ее мнению, должна быть международная экспертиза статей УК Украины.

Отвечая на вопрос относительно возможности обмена Вышинского на кого-либо из украинских политзаключенных, омбудсмен сказала, что этот вопрос не ее компетенции, “но очень хотелось бы, чтобы эти люди вернулись в свою семью”.

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Напомним, 15 мая 2018 года в Киеве задержали руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Ему объявили о подозрении по ч.1 ст.111 УКУ – Государственная измена.

16 мая Вышинского привезли в Херсон, где 17 мая суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Несколько раз ему продлевали арест.

14 марта 2019 года Вышинского этапировали из Херсона в Киев для участия в заседании Кассационного уголовного суда Верховного суда.

Фото: Татьяна Москалькова