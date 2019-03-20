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Факты / Украина / Общество

Суд над Вышинским: Москалькова потребовала международной экспертизы статей УК Украины

Кассационный уголовный суд Верховного суда Украины сегодня рассматривает жалобу на незаконность задержания руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Тетяна Москалькова

На судебное заседание по делу Вышинского в Киев прилетела российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

Перед зданием суда она заявила, что хотела бы лично узнать о его состоянии здоровья, а также выразила надежду, что Вышинскому изменят меру пресечения – на подписку о невыезде или домашний арест.

– Хотела бы увидеть, как соблюдаются международные нормы в процессуальной сфере, международные нормы о защите прав журналиста, – добавила Москалькова.

По ее мнению, должна быть международная экспертиза статей УК Украины.

Отвечая на вопрос относительно возможности обмена Вышинского на кого-либо из украинских политзаключенных, омбудсмен сказала, что этот вопрос не ее компетенции, “но очень хотелось бы, чтобы эти люди вернулись в свою семью”.

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Напомним, 15 мая 2018 года в Киеве задержали руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Ему объявили о подозрении по ч.1 ст.111 УКУ – Государственная измена.

16 мая Вышинского привезли в Херсон, где 17 мая суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Несколько раз ему продлевали  арест.

14 марта 2019 года Вышинского этапировали из Херсона в Киев для участия в заседании Кассационного уголовного суда Верховного суда.

Фото: Татьяна Москалькова

Источник: Интерфакс-Украина

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