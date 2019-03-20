Касаційний кримінальний суд Верховного суду України сьогодні розглядає скаргу на незаконність затримання керівника РИА Новости Украина Кирила Вишинського.
На судове засідання у справі Вишинського до Києва прилетіла російський омбудсмен Тетяна Москалькова.
Перед будівлею суду вона заявила, що хотіла б особисто дізнатися про його стан здоров’я, а також висловила надію, що Вишинському змінять запобіжний захід – на підписку про невиїзд або домашній арешт.
– Хотіла б побачити, як дотримуються міжнародні норми в процесуальній сфері, міжнародні норми про захист прав журналіста, – додала Москалькова.
На її думку, повинна бути міжнародна експертиза статей КК України.
Відповідаючи на питання щодо можливості обміну Вишинського на кого-небудь з українських політв’язнів, омбудсмен сказала, що це питання не її компетенції, “але дуже хотілося б, щоб ці люди повернулися в свою сім’ю”.
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Нагадаємо, 15 травня 2018 року в Києві затримали керівника РИА Новости Украина Кирила Вишинського. Йому оголосили про підозру за ч.1 ст.111 ККУ – Державна зрада.
16 травня Вишинського привезли у Херсон, де 17 травня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Кілька разів йому продовжували арешт.
14 березня 2019 року Вишинського етапували з Херсона до Києва для участі в засіданні Касаційного кримінального суду Верховного суду.
Фото: Татьяна Москалькова