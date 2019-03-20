Касаційний кримінальний суд Верховного суду України сьогодні розглядає скаргу на незаконність затримання керівника РИА Новости Украина Кирила Вишинського.

На судове засідання у справі Вишинського до Києва прилетіла російський омбудсмен Тетяна Москалькова.

Перед будівлею суду вона заявила, що хотіла б особисто дізнатися про його стан здоров’я, а також висловила надію, що Вишинському змінять запобіжний захід – на підписку про невиїзд або домашній арешт.

– Хотіла б побачити, як дотримуються міжнародні норми в процесуальній сфері, міжнародні норми про захист прав журналіста, – додала Москалькова.

На її думку, повинна бути міжнародна експертиза статей КК України.

Відповідаючи на питання щодо можливості обміну Вишинського на кого-небудь з українських політв’язнів, омбудсмен сказала, що це питання не її компетенції, “але дуже хотілося б, щоб ці люди повернулися в свою сім’ю”.

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Нагадаємо, 15 травня 2018 року в Києві затримали керівника РИА Новости Украина Кирила Вишинського. Йому оголосили про підозру за ч.1 ст.111 ККУ – Державна зрада.

16 травня Вишинського привезли у Херсон, де 17 травня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Кілька разів йому продовжували арешт.

14 березня 2019 року Вишинського етапували з Херсона до Києва для участі в засіданні Касаційного кримінального суду Верховного суду.

Фото: Татьяна Москалькова