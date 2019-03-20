Укрзализныце удалось погасить первый транш выплат по евробондам.

Укрзализныце удалось погасить первый транш выплат по евробондам и очередной купон на общую сумму в $175 млн после личного вмешательства президента.

Несмотря на плановый характер выплат, компании не удалось сконцентрировать нужные объемы средств накануне. Руководству УЗ вместе с правительством пришлось искать возможности для рефинансирования долга.

УЗ – это государственный бизнес, и ее еврооблигации – это квазигосударственные бумаги. Это означает что, допустив по ним дефолт, Кравцов фактически мог поставить под риски снижения рейтингов и резкого удорожания ресурса (а то и вовсе закрытия внешних рынков) для Украины как государства.

А в условиях, когда выполнять требования МВФ не очень хочется, а деньги стране сильно нужны (правительство тоже ждут большие выплаты по внешним долгам), риск умножился в несколько раз.

Именно из этих побуждений за несколько дней до критической даты эпицентр принятия решений по этому вопросу переместился на Банковую в Администрацию Президента.

Якобы Петр Порошенко собрал у себя премьера Гройсмана, Кравцова, министра финансов Оксану Маркарову и главу правления Ощадбанка Андрея Пышного и доходчиво, на повышенных тонах несколько часов объяснял, почему госбанк и Минфин должны подстраховать УЗ.

В результате этих переговоров УЗ заявила, что для своевременной выплаты взяла взаймы в гривне и в иностранной валюте у Ощадбанка и Госагентства по финансированию инфраструктурных проектов.

Журналисты подсчитали, что компания перекредитовалась невыгодно для себя. В частности, вероятно, что кредит на 1,49 млрд грн был предоставлен в гривне – и очевидно, по ставке не ниже 18% (учетная ставка НБУ), а на 1-2 п. п. выше.

То есть при рефинансировании этой части кредита фактическая стоимость обслуживания с 9,875% выросла минимум в два раза. Остальные $120 млн – это и был валютный кредит от одного из двух помощников, скорее всего – от Ощадбанка. По данным Нацбанка, именно 13 марта среднерыночная ставка кредитов по валюте подскочила с 5,7% до 9,9% годовых. То есть практически удвоилась.

Еще более загадочный момент – участие в этой схеме Укринфрапроекта (преемник Госагентства по Евро-2012). Дело в том, что это очень специфическое ведомство, заточенное исключительно под мероприятия по безопасности дорожного движения.

При чем практически 99% бюджета агентства идет как раз на эти спецпроекты. О железной дороге или кредитовании кого-либо на коммерческих началах в документах Укринфрапроекта вообще не идет речь.

Следующий транш и купон в сентябре 2019 года – снова на $175 млн, за полтора месяца до парламентских выборов – вероятно тоже будут гасить в “пожарном” режиме. Но менеджеры Кравцова не унывают и собираются увеличивать долговую нагрузку еще на $1 млрд, то есть фактически удвоить по сравнению с нынешними показателями (около 31 млрд грн), которыми так гордится их шеф.

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Министр Владимир Омелян прямо указывает на то, что проблема в УЗ – кадровая и состоит в высшем руководстве. Только полностью сменив верхушку и вектор движения, компания сможет чего-то добиться, а не саморазрушаться изнутри.

Напомним, Государственная регуляторная служба не поддержала индексацию АО Укрзализныця.