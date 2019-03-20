Укрзалізниці вдалося погасити перший транш виплат за євробондами.

Укрзалізниці вдалося погасити перший транш виплат за євробондами і черговий купон на загальну суму в $175 млн після особистого втручання президента.

Незважаючи на плановий характер виплат, компанії не вдалося сконцентрувати потрібні обсяги коштів напередодні. Керівництву УЗ разом з урядом довелося шукати можливості для рефінансування боргу.

УЗ – це державний бізнес, і її єврооблігації – це квазідержавні папери. Це означає що, допустивши за ними дефолт, Кравцов фактично міг поставити під ризики зниження рейтингів і різкого подорожчання ресурсу (або і зовсім закриття зовнішніх ринків) для України як держави.

А в умовах, коли виконувати вимоги МВФ не дуже хочеться, а гроші країні сильно потрібні (уряд теж чекають великі виплати за зовнішніми боргами), ризик збільшився в кілька разів.

Саме за цими мотивами за кілька днів до критичної дати епіцентр прийняття рішень з цього питання перемістився на Банкову до Адміністрації Президента. Нібито Петро Порошенко зібрав у себе прем’єра Гройсмана, Кравцова, міністра фінансів Оксану Маркарову і главу правління Ощадбанку Андрія Пишного та дохідливо, на підвищених тонах кілька годин пояснював, чому держбанк і Мінфін повинні підстрахувати УЗ.

В результаті цих переговорів УЗ заявила, що для своєчасної виплати взяла в борг у гривнях і в іноземній валюті в Ощадбанку і Держагентства з фінансування інфраструктурних проектів.

Журналісти підрахували, що компанія перекредитувалася невигідно для себе. Ймовірно, що кредит на 1,49 млрд грн було надано в гривнях – і очевидно, за ставкою не нижче 18% (облікова ставка НБУ), а на 1-2 п. п. вище.

Тобто при рефінансуванні цієї частини кредиту фактична вартість обслуговування з 9,875% зросла мінімум в два рази. Решта $120 млн – це і був валютний кредит від одного з двох помічників, швидше за все – від Ощадбанку. За даними Нацбанку, саме 13 березня середня ринкова ставка кредитів по валюті підскочила з 5,7% до 9,9% річних. Тобто практично подвоїлася.

Ще більш загадковий момент – участь в цій схемі Укрінфрапроекту (наступник Держагентства з Євро-2012). Справа в тому, що це дуже специфічне відомство, заточене виключно під заходи з безпеки дорожнього руху. При чому практично 99% бюджету агентства йде якраз на ці спецпроекти. Про залізниці або кредитування кого-небудь на комерційних засадах в документах Укрінфрапроекту взагалі не йдеться.

Наступний транш і купон у вересні 2019 року – знову на $175 млн, за півтора місяці до парламентських виборів – ймовірно теж будуть гасити в “пожежному” режимі. Але менеджери Кравцова не сумують і збираються збільшувати боргове навантаження ще на $1 млрд, тобто фактично подвоїти в порівнянні з нинішніми показниками (близько 31 млрд грн), якими так пишається їх шеф.

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Міністр Володимир Омелян прямо вказує на те, що проблема в УЗ – кадрова і складається у вищому керівництві. Тільки повністю змінивши верхівку і вектор руху, компанія зможе чогось досягти, а не саморуйнуватися зсередини.

Нагадаємо, Державна регуляторна служба не підтримала індексацію АТ Укрзалізниця.