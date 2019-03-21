Прокуроры просят посадить украинца Павла Гриба на шесть лет.
Российские прокуроры просят посадить украинского политзаключенного Павла Гриба на шесть лет.
Во время судебных прений Гриб заявил, что плохо себя чувствует, но ему не предоставили медицинской помощи.
Он жалуется на головную боль и тошноту.
Срок заключения украинского политзаключенного предлагают отчислять с 25 августа 2017 года.
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К слову, 1 февраля во время заседания суда политзаключенному Павлу Грибу вызвали скорую помощь.
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