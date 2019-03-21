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Факты / Украина

Политзаключенного Гриба хотят посадить на 6 лет

Прокуроры просят посадить украинца Павла Гриба на шесть лет.

Павло Гриб

Российские прокуроры просят посадить украинского политзаключенного Павла Гриба на шесть лет.

Во время судебных прений Гриб заявил, что плохо себя чувствует, но ему не предоставили медицинской помощи.

Он жалуется на головную боль и тошноту.

Срок заключения украинского политзаключенного предлагают отчислять с 25 августа 2017 года.

Читайте: На грани жизни и смерти: заключенному Павлу Грибу нужна срочная операция

К слову, 1 февраля во время заседания суда политзаключенному Павлу Грибу вызвали скорую помощь.

Источник: Громадське

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