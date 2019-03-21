Прокурори просять ув’язнити українця Павла Гриба на шість років.

Російські прокурори просять посадити українського політв’язня Павла Гриба на шість років.

Під час судових дебатів Гриб заявив, що погано себе почуває, проте йому не надали медичної допомоги.

Він жаліється на головний біль і нудоту.

Термін ув’язнення українського політв’язня пропонують відраховувати з 25 серпня 2017 року.

Читайте: На межі життя і смерті: ув’язненому Павлу Грибу потрібна термінова операція

До слова, 1 лютого під час засідання суду політв’язню Павлу Грибу викликали швидку допомогу.