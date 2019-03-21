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В Украине могут подорожать продукты из-за повышения тарифов Укрзализныци

Компания Укрзализныця не может решить управленческие задачи и перекладывает ответственность на крупный бизнес.

В Украине могут подорожать продукты из-за повышения тарифов Укрзализныци

Топ-менеджеры компании Укрзализныця не могут решить управленческие задачи и перекладывают ответственность за своих сотрудников на крупный бизнес.

В своей публикации в Facebook финансовый директор УЗ Андрей Рязанцев написал, что де-факто зарплаты рядовых сотрудников зависят от повышения тарифа на грузоперевозки.

 – Источником для этого повышения и дальнейшего финансирования его выплаты должны стать индексация железнодорожного тарифа на грузовые перевозки в размере 14,2%, сближение классов грузов и унификация тарифа на пустой пробег вагона, — написал Рязанцев, а также добавил, что повышение зарплат запланировано с 1 апреля.

Таким образом топ-менеджер признает, что повышение будет только в том случае, если крупный бизнес согласится на увеличение тарифа на 14,2%. Если нет — повышения ждать не стоит. При этом гендиректор УЗ Евгений Кравцов ранее заявил — деньги от индексации отправят на покрытие убыточных пассажирских перевозок, а также на инвестиции.

Получается, менеджеры сами не знают, на что конкретно пойдут полученные деньги. А в обнародованном финплане компании на 2019 год указан доход в размере 112 млрд грн, чистая прибыль — 4,5 млрд. Планируется перевезти 331 млн тонн грузов.

Требования УЗ повысить тариф на 14,2% вызвали непонимание у крупного бизнеса. Такой необдуманный шаг монополиста ударит по аграрной и металлургической отраслям. Перевозчикам придется повышать себестоимость производства, что приведет к сокращению объемов поставок. Экономика из-за этого может недополучить 3% ВВП.

Государственная регуляторная служба выступила посредником в данном вопросе. Глава ГРС Ксения Ляпина призвала стороны сесть за стол переговоров, создать экспертную группу и в ближайшие несколько дней прийти к компромиссу.

Читайте: Государственная регуляторная служба не поддержала индексацию АО Укрзализныця

В свою очередь Американская торговая палата также не поддержала новый тариф УЗ на грузоперевозки.

Напомним, Укрзализныця планирует создать “совет грузоотправителей”  для организации прозрачного диалога с рынком.

Источник: Обозреватель

Фото: Pixabay

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