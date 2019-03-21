Компанія Укрзалізниця не може вирішити управлінські завдання і перекладає відповідальність на великий бізнес.

Топ-менеджери компанії Укрзалізниця не можуть вирішити управлінські завдання і перекладають відповідальність за своїх співробітників на великий бізнес.

У своїй публікації в Facebook фінансовий директор УЗ Андрій Рязанцев написав, що де-факто зарплати рядових співробітників залежать від підвищення тарифу на вантажоперевезення.

– Джерелом для цього підвищення і подальшого фінансування його виплати повинні стати індексація залізничного тарифу на вантажні перевезення в розмірі 14,2%, зближення класів вантажів та уніфікація тарифу на порожній пробіг вагону, – написав Рязанцев, а також додав, що підвищення зарплат заплановано з 1 квітня.

Таким чином топ-менеджер визнає, що підвищення буде тільки в тому випадку, якщо великий бізнес погодиться на збільшення тарифу на 14,2%. Якщо ні – підвищення чекати не варто. При цьому гендиректор УЗ Євген Кравцов раніше заявив – гроші від індексації відправлять на покриття збиткових пасажирських перевезень, а також на інвестиції.

Виходить, менеджери самі не знають, на що конкретно підуть отримані гроші. А в оприлюдненому фінплані компанії на 2019 рік зазначений дохід в розмірі 112 млрд грн, чистий прибуток – 4,5 млрд. Планується перевезти 331 млн тонн вантажів.

Вимоги УЗ підвищити тариф на 14,2% викликали нерозуміння у великого бізнесу. Такий необдуманий крок монополіста вдарить по аграрній та металургійній галузям. Перевізникам доведеться підвищувати собівартість виробництва, що призведе до скорочення обсягів поставок. Економіка через це може недоотримати 3% ВВП.

Державна регуляторна служба виступила посередником в даному питанні. Глава ГРС Ксенія Ляпіна закликала сторони сісти за стіл переговорів, створити експертну групу і в найближчі кілька днів прийти до компромісу.

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У свою чергу Американська торгова палата також не підтримала новий тариф УЗ на вантажоперевезення.

Нагадаємо, Укрзалізниця планує створити “раду вантажовідправників” для організації прозорого діалогу з ринком.