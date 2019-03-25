В Киеве, на углу улицы Кожемяцкой и Вознесенского спуска, местные жители во время высадки деревьев на глубине около полуметра обнаружили два десятка монет, несколько пряжек, фибул (застежки для одежды) и остатки керамики.
Археологи определили, что найденные на Подоле раритеты относятся к эпохе Древнего Рима.
– Найденные римские монеты – денарии первых столетий нашей эры. Они находились на глубине 30 см – ниже этого уровня современный бетон! А культурные наслоения в этом месте начинаются с глубины полтора метра, – рассказал научный сотрудник Института археологии НАН Украины Вячеслав Баранов.
Стоимость одной такой монеты в интернете – до нескольких тысяч гривен.
Археолог Никита Сидько говорит, что регион происхождения фибул и керамики, судя по форме и орнаментам, – западная Украина.
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По словам экспертов, поскольку все предметы относятся к разным эпохам, клад закопан не так давно.
Киевляне обещают передать находки в Музей истории Киева.
К слову, археологам удалось найти в Доме дельфинов в Помпеях фрески с изображениями колонн, животных и пейзажей.
Фото: Сегодня