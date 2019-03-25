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Факти / Україна

На Подолі у Києві знайшли скарб з давньоримськими монетами

У Києві, на розі вулиці Кожум’яцької і Вознесенського узвозу, місцеві жителі під час висадки дерев на глибині близько півметра виявили два десятка монет, кілька пряжок, фібул (застібки для одягу) і залишки кераміки.

У Києві знайшли скарб з давньоримськими монетами

Археологи визначили, що знайдені на Подолі раритети відносяться до епохи Стародавнього Риму.

– Знайдені римські монети – денарії перших століть нашої ери. Вони знаходилися на глибині 30 см – нижче цього рівня сучасний бетон! А культурні нашарування в цьому місці починаються з глибини півтора метра, – розповів науковий співробітник Інституту археології НАН України В’ячеслав Баранов.

Вартість однієї такої монети в інтернеті – до кількох тисяч гривень.

Археолог Микита Сидько каже, що регіон походження фібул і кераміки, судячи з форми і орнаментів, – західна Україна.

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За словами експертів, оскільки всі предмети відносяться до різних епох, скарб закопаний не так давно.

Кияни обіцяють передати знахідки в Музей історії Києва.

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На Подолі у Києві знайшли скарб з давньоримськими монетами / 4 фотографии

До слова, археологам вдалося знайти у Будинку дельфінів в Помпеях фрески із зображеннями колон, тварин і пейзажів.

Фото: Сегодня

Джерело: Сегодня

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