Во временно оккупированном Крыму не осталось украиноязычных школ.

Крымская правозащитная группа в 2018 – 2019 годах провела собственный мониторинг ситуации с обучением на родном языке в Крыму.

Правозащитники посетили 24 школы, в которых проводился опрос руководства, преподавателей и родителей учеников.

Мониторинг показал, что в оккупированном Крыму не осталось школ, в которых изучение всех предметов ведется на украинском языке.

– Классов с украинским языком обучения значительно меньше, чем заявлено оккупационными властями. Школы, которые официально заявлены как школы с крымскотатарским языком обучения, фактически таковыми не являются, а обучение в них ведется как на крымскотатарском, так и на русском языках, – отметили в Крымской правозащитной группе.

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Подконтрольное РФ Министерство образования Республики Крым заявляло, что на полуострове 3 школы с крымскотатарским языком обучения, 1 школа с украинским языком обучения, 18 школ с классами с обучением на крымскотатарском языке, 2 школы с классами с обучением на украинском языке.

Ранее Факты ICTV писали, что в оккупированном Крыму из школы №4 в Красноперекопске после употребления неизвестных медицинских препаратов госпитализировали двух учениц – 15 и 14 лет.