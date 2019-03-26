У тимчасово окупованому Криму не залишилося україномовних шкіл.

Кримська правозахисна група у 2018 – 2019 роках провела власний моніторинг ситуації з навчанням рідною мовою в Криму.

Правозахисники відвідали 24 школи, в яких проводили опитування керівництва, викладачів та батьків учнів.

Моніторинг показав, що в окупованому Криму не залишилося шкіл, в яких вивчення всіх предметів ведеться українською мовою.

– Класів з українською мовою навчання значно менше, ніж заявлено окупаційною владою. Школи, які офіційно заявлені як школи з кримськотатарською мовою навчання, фактично такими не є, а навчання в них ведеться як кримськотатарською, так і російською мовами, – зазначили у Кримській правозахисній групі.

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Підконтрольне РФ Міністерство освіти Республіки Крим заявляло, що 3 школи з кримськотатарською мовою навчання, 1 школа з українською мовою навчання, 18 шкіл з класами з навчанням кримськотатарською мовою, 2 школи з класами з навчанням українською мовою.

Раніше Факти ICTV писали, що в окупованому Криму зі школи №4 у Красноперекопську після вживання невідомих медичних препаратів госпіталізували двох учениць – 15 і 14 років.