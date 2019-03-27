Международная Академия астронавтики присвоила второму президенту Украины Леониду Кучме звание почетного академика.

Второму президенту Украины Леониду Кучме было присвоено звание почетного академика Международной Академии астронавтики, сообщила его пресс-секретарь Дарка Олифер в Facebook.

– Я считаю эту награду признанием не моих личных заслуг перед мировой космонавтикой, а того вклада, который делала и делает в освоение космоса человечеством моя страна… Я очень надеюсь, что власть моего государства понимает важность этого уникального статуса и что она будет уделять достаточно усилий ради его сохранения, – сказал Кучма.

За последние 30 лет этот ранг получили такие выдающиеся члены Академии как Нил Армстронг, Луи Де Бройль, Валентина Николаева-Терешкова, Джон Гленн и Юрий Гагарин.

На торжественной церемонии, которая состоялась вчера в Париже, звание почетного академика МАА, кроме Кучмы, присвоили и второму человеку на Луне Баззу Олдрину, астронавтке Жюли Пейетт и астрофизику Жану Бламону.

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К слову, Леонид Кучма встретился с послом США в Украине Мари Йованович и обсудил ситуацию на Донбассе, аннексию Крыма и выборы в Украине.