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Факты / Украина

Космос должен быть одним из национальных приоритетов Украины – Кучма

Международная Академия астронавтики присвоила второму президенту Украины Леониду Кучме звание почетного академика.

Леонід Кучма

Второму президенту Украины Леониду Кучме было присвоено звание почетного академика Международной Академии астронавтики, сообщила его пресс-секретарь Дарка Олифер в Facebook.

– Я считаю эту награду признанием не моих личных заслуг перед мировой космонавтикой, а того вклада, который делала и делает в освоение космоса человечеством моя страна… Я очень надеюсь, что власть моего государства понимает важность этого уникального статуса и что она будет уделять достаточно усилий ради его сохранения, – сказал Кучма.

За последние 30 лет этот ранг получили такие выдающиеся члены Академии как Нил Армстронг, Луи Де Бройль, Валентина Николаева-Терешкова, Джон Гленн и Юрий Гагарин.

На торжественной церемонии, которая состоялась вчера в Париже, звание почетного академика МАА, кроме Кучмы, присвоили и второму человеку на Луне Баззу Олдрину, астронавтке Жюли Пейетт и астрофизику Жану Бламону.

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К слову,  Леонид Кучма встретился с послом США в Украине Мари Йованович и обсудил ситуацию на Донбассе, аннексию Крыма и выборы в Украине.

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